在2026年地方选举前，南非12个被分析的政党中有10个就图书馆作出具体承诺，5个就儿童早期发展中心作出承诺，8个就学童安全作出承诺。据TimesLIVE援引The Education Desk的一项评估报道。

选民将选举市政议员，他们可对道路、基础设施、公共安全、图书馆服务以及儿童早期发展中心的注册产生影响。与此同时，南非学校教育属于国家和省级政府的权限，而非地方政府。根据选举委员会数据，共有546个政党参加选举。

图书馆和学前中心

ActionSA、南非共产党和EFF就在评估作者分析的全部三个领域提出了建议。ActionSA承诺扩大对儿童早期发展中心的资助，推出营养计划，并利用废弃或被收回的市政建筑设立儿童照护机构。

南非共产党提议将图书馆发展为知识与文化的社区中心，提供互联网接入和学习场所。EFF表示，计划在资源不足的学校建设图书馆，并扩大免费的公共Wi-Fi，以支持阅读。

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非洲人国民大会承诺让市政图书馆更加便利、照明良好，并配备公共Wi-Fi。因卡塔自由党打算投资图书馆并扩大社区基础设施，包括儿童早期发展中心。MK Party承诺维修和维护图书馆，并在利用不足的建筑中设立此类中心。

安全上学路线

Democratic Alliance提出了安全上学路线计划：铺设人行道、改善街道照明，并为高犯罪率地区的学生提供专门交通服务。该党还主张在受帮派暴力影响的学校设置学校联络官。

南非共产党提议在选区开展安全审计，建设安全上学路线，并加强打击学校附近的毒品窝点和非法场所。UDM支持更严格执行地方规定和在安全领域与社区建立伙伴关系，而Build One South Africa计划加强大都市地区的警力，以打击学校附近的犯罪和毒品交易。

Freedom Front Plus未在所分析的三个领域确定具体承诺。对于Patriotic Alliance，评估作者未能找到其2026年选举的完整纲领。

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