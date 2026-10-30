W RPA przed wyborami lokalnymi w 2026 roku 10 z 12 przeanalizowanych partii złożyło konkretne obietnice dotyczące bibliotek, pięć — centrów wczesnego rozwoju dzieci, a osiem — bezpieczeństwa uczniów. Poinformował o tym TimesLIVE, powołując się na przegląd The Education Desk.

Wyborcy wybiorą radnych miejskich, którzy mogą wpływać na drogi, infrastrukturę, bezpieczeństwo publiczne, usługi biblioteczne oraz rejestrację centrów wczesnego rozwoju dzieci. Jednocześnie edukacja szkolna w RPA należy do kompetencji władz krajowych i prowincjonalnych, a nie samorządów lokalnych. Według Komisji Wyborczej w wyborach uczestniczy 546 partii.

Biblioteki i centra przedszkolne

ActionSA, Południowoafrykańska Partia Komunistyczna i EFF przedstawiły propozycje we wszystkich trzech obszarach analizowanych przez autorów przeglądu. ActionSA obiecuje rozszerzyć finansowanie centrów wczesnego rozwoju dzieci, wprowadzić programy żywieniowe oraz wykorzystywać opuszczone lub przejęte budynki miejskie do tworzenia placówek opieki nad dziećmi.

Południowoafrykańska Partia Komunistyczna proponuje rozwijanie bibliotek jako społecznych centrów wiedzy i kultury, z dostępem do internetu i miejscami do nauki. EFF zadeklarowała zamiar tworzenia bibliotek w niedofinansowanych szkołach oraz rozszerzania bezpłatnego publicznego Wi-Fi w celu wspierania czytelnictwa.

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Afrykański Kongres Narodowy obiecał uczynić biblioteki miejskie dostępnymi, dobrze oświetlonymi i wyposażonymi w publiczne Wi-Fi. Inkatha Freedom Party zamierza inwestować w biblioteki i rozbudowywać infrastrukturę społeczną, w tym centra wczesnego rozwoju dzieci. MK Party obiecuje remontować i utrzymywać biblioteki, a także tworzyć takie centra w niewystarczająco wykorzystywanych budynkach.

Bezpieczne drogi do szkół

Democratic Alliance zaproponowała program bezpiecznych dróg do szkoły: utwardzone chodniki, lepsze oświetlenie uliczne oraz specjalny transport dla uczniów na obszarach o wysokiej przestępczości. Partia opowiada się również za oficerami ds. współpracy ze szkołami w placówkach dotkniętych przemocą gangów.

Południowoafrykańska Partia Komunistyczna proponuje przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa w okręgach, tworzenie bezpiecznych dróg do szkół oraz wzmocnienie działań przeciwko melinom narkotykowym i nielegalnym placówkom w pobliżu szkół. UDM popiera bardziej rygorystyczne egzekwowanie lokalnych przepisów i partnerstwa ze społecznościami w dziedzinie bezpieczeństwa, a Build One South Africa planuje wzmocnić policję w metropoliach, aby przeciwdziałać przestępczości i handlowi narkotykami w pobliżu szkół.

Freedom Front Plus nie określił odrębnych zobowiązań w trzech analizowanych obszarach. W odniesieniu do Patriotic Alliance autorzy przeglądu nie zdołali znaleźć pełnego programu na wybory w 2026 roku.

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