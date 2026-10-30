在澳大利亚，维多利亚州反对党领袖杰斯·威尔逊确认，如果联盟党在11月28日的选举中获胜，她将废除与第一民族达成的Treaty协议以及民选机构Gellung Warl。维多利亚州原住民代表称，这一倡议是将该协议当作“政治足球”，并警告可能失去已取得的成果，澳大利亚广播公司新闻报道。

去年，维多利亚州政府成为澳大利亚各州和领地中首个与第一民族签署现代协议的政府。威尔逊表示，联盟党提议以由部长监督的政府部门First Nations Victoria取代独立的Gellung Warl。她说，新机构将负责落实并报告Closing the Gap项目目标的进展。

对联盟党计划的批评

曾参与制定协议模式的前Treaty推进专员吉尔·加拉格尔表示，联盟党的计划意味着重回咨询委员会，而她认为这些委员会数十年来未能为原住民带来适当成果。她强调，Gellung Warl应确保能够与政府进行对话，并要求州政府机构和由原住民社区控制的组织承担责任。

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加拉格尔表示，废除该协议将是维多利亚州原住民“倒退的一步”。她还指出，该州花了200年才走到Treaty这一步。

Gellung Warl的权力

由第一民族议会管理的Gellung Warl可以就影响第一民族生活的政策向维多利亚州政府和议会提供建议，也有权追究该州的责任。今年8月，该机构呼吁政府撤回一项废除囚犯每日保证一小时户外活动时间的法案。该法案在联盟党的支持下获得通过，惩教事务部长罗斯·斯彭斯须在60天内作出书面答复。

该协议的立法基础可以被废除，但Treaty Authority主席吉达·克拉克此前表示，Treaty协议本身已根据澳大利亚原住民法律获得文化认可，不能由一方“单方面终止”。武伦杰里族代表塞恩·哈维称，失去Treaty的前景将对长期争取达成该协议的人们造成极大伤害；其所属社区正与州政府就一项地方协议进行谈判。

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