W Australii młodzieżowy teatr Shopfront Arts Co-Op w Sydney zebrał ponad 68 tys. dolarów podczas 50-godzinnego charytatywnego maratonu występów, zorganizowanego w ramach obchodów 50-lecia spółki. Początkowy cel zbiórki wynosił 50 tys. dolarów. Poinformował o tym ABC News Australia.

Program jubileuszowy

Program obchodów obejmował także konferencję młodzieżową z udziałem aktora serialu Heartbreak High Thomasa Weatheralla oraz muzyka Dobby’ego. W Sydney Opera House ponownie wystawiono spektakl The Lies We Were Told, stworzony wspólnie z Australian Theatre for Young People. W 2024 roku produkcja otrzymała nagrodę za najlepszy spektakl dla młodzieży na Sydney Theatre Awards.

Maraton występów nawiązywał do zbiórki funduszy z 1978 roku. Wówczas uczestnicy Shopfront, chcąc uniknąć eksmisji, zebrali 43 tys. dolarów jako wpłatę początkową na zakup budynku. Pieniądze pochodziły z maratonu występów, loterii i wsparcia rządowego.

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Dostępność programów

Zebrane środki mają pomóc Shopfront kontynuować działalność i zachować dostępność programów dzięki stypendiom oraz bezpłatnym biletom na spektakle. Młodzieżowa liderka teatru Liv Tsigaropoulos powiedziała, że spółka nie odmawia młodym ludziom udziału z powodu niemożności opłacenia go.

Według ABC News Australia Shopfront jest najstarszą i jedyną w Australii spółką teatralną należącą do młodzieży i przez nią zarządzaną. Od 2018 roku w jej programach uczestniczyło ponad 19 tys. młodych ludzi. Teatr pomógł rozpocząć kariery wykonawcy Paula Capsisa, nominowanego do Olivier Award Trevora Ashleya, byłego dyrektora artystycznego Sydney Theatre Company Andrew Uptona oraz dramatopisarki Hilary Bell.

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