悉尼Shopfront剧院筹得逾6.8万美元——ABC News Australia

在澳大利亚，悉尼青年剧院Shopfront Arts Co-Op在公司成立50周年庆祝活动期间举办的50小时慈善演出马拉松中筹得逾6.8万美元。最初的筹款目标为5万美元。据ABC News Australia报道。

周年庆祝活动

庆祝活动还包括一场青年会议，Heartbreak High演员托马斯·韦瑟罗尔和音乐人多比参与其中。在悉尼歌剧院，The Lies We Were Told再次上演，该剧与Australian Theatre for Young People共同创作。2024年，该作品在Sydney Theatre Awards上获得最佳青年作品奖。

这场演出马拉松呼应了1978年的筹款活动。当时，Shopfront成员为避免被驱逐，筹集了4.3万美元作为购买该建筑的首付款。资金来自演出马拉松、抽奖活动和政府支持。

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项目可及性

筹得的资金将帮助Shopfront继续运营，并通过奖学金和免费线下演出门票维持项目的可及性。该剧院的青年领袖利夫·齐加罗普洛斯表示，公司不会因年轻人无力支付费用而拒绝他们参与。

据ABC News Australia报道，Shopfront是澳大利亚历史最悠久、也是唯一由青年拥有和运营的剧团。自2018年以来，已有超过1.9万名年轻人参与其项目。该剧院帮助表演者保罗·卡普西斯、Olivier Award提名者特雷弗·阿什利、Sydney Theatre Company前艺术总监安德鲁·厄普顿以及剧作家希拉里·贝尔开启职业生涯。

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