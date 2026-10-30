В Австралии молодёжный театр Shopfront Arts Co-Op в Сиднее собрал более 68 тысяч долларов во время 50-часового благотворительного марафона выступлений, проведённого в рамках празднования 50-летия компании. Первоначальная цель сбора составляла 50 тысяч долларов. Об этом сообщает ABC News Australia.

Юбилейная программа

В программу празднования также вошла молодёжная конференция с участием актёра сериала Heartbreak High Томаса Уэзеролла и музыканта Добби. В Сиднейском оперном театре повторно показали спектакль The Lies We Were Told, созданный совместно с Australian Theatre for Young People. В 2024 году постановка получила награду за лучший спектакль для молодёжи на Sydney Theatre Awards.

Марафон выступлений отсылал к сбору средств 1978 года. Тогда участники Shopfront, стремясь избежать выселения, собрали 43 тысячи долларов в качестве первого взноса для покупки здания. Деньги поступили от марафона выступлений, лотерей и государственной поддержки.

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Доступность программ

Собранные средства должны помочь Shopfront продолжать работу и сохранять доступность программ благодаря стипендиям и бесплатным билетам на спектакли. Молодёжная лидерка театра Лив Цигаропулос заявила, что компания не отказывает молодым людям в участии из-за невозможности его оплатить.

По данным ABC News Australia, Shopfront является старейшей и единственной в Австралии театральной компанией, которой владеет и управляет молодёжь. С 2018 года в её программах приняли участие более 19 тысяч молодых людей. Театр помог начать карьеру исполнителю Полу Капсису, номинанту Olivier Award Тревору Эшли, бывшему художественному руководителю Sydney Theatre Company Эндрю Аптону и драматургу Хилари Белл.

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