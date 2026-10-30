W Sydney w Australii policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę podejrzanego o próbę uzyskania odszkodowania przeznaczonego dla ofiar strzelaniny na plaży Bondi Beach. Jak podaje Jerusalem Post, mężczyzna miał rzekomo zmyślić, że odniósł obrażenia podczas ataku 14 grudnia 2025 roku, w którym zginęło 15 osób.

Podejrzenie złożenia fałszywego wniosku

Według policji Nowej Południowej Walii podejrzany złożył wnioski o odszkodowanie, twierdząc, że ucierpiał podczas strzelaniny. Kwoty, którą próbował uzyskać, nie ujawniono. Usłyszał zarzuty rozpowszechniania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji w celu uzyskania świadczenia, a także złożenia fałszywego oświadczenia, które doprowadziło do wszczęcia policyjnego śledztwa.

Australijski program pomocy dla poszkodowanych przewiduje jednorazową wypłatę 35 tysięcy dolarów australijskich dla osób rannych od kul lub odłamków. Przewiduje także dodatkowe świadczenia i pomoc w pokryciu kosztów leczenia oraz strat finansowych.

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Zatrzymanie imigracyjne

Podejrzany, którego publikacja określa jako obywatela Indii Simaxwella Cyrila, został zatrzymany we wtorek na posterunku policji w Parramatcie, w zachodniej części Sydney. Został zwolniony za kaucją z ograniczającymi warunkami, a rozprawę w sądzie lokalnym w Parramatcie wyznaczono na 18 listopada.

Po zwolnieniu za kaucją australijskie służby imigracyjne zatrzymały Cyrila pod zarzutem pozostawania w kraju po wygaśnięciu wizy. Według The Daily Telegraph został on przeniesiony do imigracyjnego ośrodka detencyjnego w Villawood i oczekuje na deportację z Australii.

Podejrzenia pojawiły się podczas odrębnego przeglądu działań policji w trakcie ataku. To dochodzenie nie jest związane ze sprawą przeciwko jednemu z domniemanych napastników, Navidowi Akramowi, któremu postawiono 78 zarzutów, w tym 15 dotyczących zabójstw i 43 dotyczących usiłowania zabójstwa.

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