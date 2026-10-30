澳大利亚悉尼警方拘留了一名46岁男子，他涉嫌试图获取原本发放给邦迪海滩枪击案受害者的赔偿。据《耶路撒冷邮报》报道，该男子据称编造了自己在2025年12月14日袭击事件中受伤的说法，当时有15人死亡。

涉嫌虚假申报

据新南威尔士州警方称，该嫌疑人提交了赔偿申请，声称自己在枪击事件中受害。他试图获取的金额尚未披露。他被控为获取款项而发布虚假或误导性信息，以及作出导致警方展开调查的虚假陈述。

澳大利亚受害者援助计划为被子弹或弹片击伤的人提供一次性3.5万澳元的付款。该计划还提供额外付款和援助，以支付医疗费用和经济损失。

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移民拘留

该嫌疑人被该报称为印度公民西马克斯韦尔·西里尔，周二在悉尼西部帕拉马塔警察局被拘留。他在附带限制性条件的情况下获准保释，帕拉马塔地方法院的听证会定于11月18日举行。

获准保释后，澳大利亚移民部门以涉嫌在签证到期后仍留在该国为由拘留了西里尔。据《每日电讯报》报道，他被转移至维拉伍德移民拘留中心，正等待被驱逐出澳大利亚。

这些怀疑是在对警方在袭击期间行动进行的另一次审查中出现的。该调查与针对一名涉嫌袭击者纳维德·阿克拉姆的案件无关；阿克拉姆被控78项罪名，其中包括15项谋杀罪和43项谋杀未遂罪。

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