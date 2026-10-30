В Сиднее, Австралия, полиция задержала 46-летнего мужчину по подозрению в попытке получить компенсацию, предназначенную для жертв стрельбы на пляже Бонди-Бич. Как сообщает Jerusalem Post, мужчина якобы выдумал, что получил ранение во время нападения 14 декабря 2025 года, когда погибли 15 человек.

Подозрение в ложном заявлении

По данным полиции Нового Южного Уэльса, подозреваемый подал заявления на компенсацию, утверждая, что пострадал во время стрельбы. Сумма, которую он пытался получить, не разглашается. Ему предъявили обвинения в распространении ложной или вводящей в заблуждение информации для получения выплаты, а также в ложном заявлении, из-за которого было начато полицейское расследование.

Австралийская программа помощи потерпевшим предусматривает единовременную выплату в размере 35 тысяч австралийских долларов для людей, раненых пулями или осколками. Она также предусматривает дополнительные выплаты и помощь для покрытия медицинских расходов и финансовых потерь.

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Иммиграционное задержание

Подозреваемого, которого издание называет гражданином Индии Симаксвеллом Сирилом, задержали во вторник в полицейском участке в Парраматте, на западе Сиднея. Его освободили под залог с ограничительными условиями; слушание в местном суде Парраматты назначили на 18 ноября.

После освобождения под залог австралийские иммиграционные органы задержали Сирила по подозрению в пребывании в стране после истечения срока действия визы. По данным The Daily Telegraph, его перевели в иммиграционный центр содержания в Виллавуде, и он ожидает депортации из Австралии.

Подозрения возникли во время отдельной проверки действий полиции во время нападения. Это расследование не связано с делом против одного из предполагаемых нападавших Навида Акрама, которому предъявили 78 обвинений, в том числе 15 пунктов об убийствах и 43 — о покушениях на убийство.

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