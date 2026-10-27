Австралийская общественная телерадиокомпания ABC планирует направить правопопулистской партии One Nation требование прекратить использование персонажа детского мультсериала «Блуи» в политическом анимационном ролике. Об этом сообщает The Guardian.

Генеральный директор ABC Хью Маркс заявил на слушаниях в Сенате, что узнал о возможном нарушении прав интеллектуальной собственности на прошлой неделе и обратился за юридической консультацией. По его словам, вещатель считает использование персонажа нарушением прав интеллектуальной собственности и намерен предпринять дальнейшие действия.

Ролик State of Melbourne

Спор касается трёхминутного мультфильма State of Melbourne, опубликованного в 2024 году. Видео набрало около 1,3 млн просмотров на YouTube. В нём Блуи за рулём внедорожника сбивает анимированные изображения премьер-министра Австралии Энтони Албаниза, бывшего премьера штата Виктория Дэниела Эндрюса, а также телеведущего и защитника природы Роберта Ирвина.

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В одной из сцен Эндрюс управляет автомобилем, пассажиром которого является Албаниз, и намеренно наезжает на Блуи и Ирвина. Маркс назвал это шокирующим и неуважительным использованием одного из самых известных детских персонажей Австралии.

Контакты с правообладателями

По словам Маркса, ABC связалась с международным дистрибьютором сериала BBC Studios и студией Ludo из Брисбена, которая создаёт «Блуи». Он также заявил, что партия One Nation не обращалась за разрешением на использование персонажа.

Вопрос о ролике на слушаниях поднял сенатор от Лейбористской партии Варун Гхош. BBC Studios, Ludo и One Nation попросили предоставить комментарий.

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