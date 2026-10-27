ABC将要求一国党停止使用《布鲁伊》角色——《卫报》

澳大利亚公共广播公司ABC计划向右翼民粹主义政党一国党发出要求，要求其停止在一则政治动画视频中使用儿童动画系列《布鲁伊》中的角色。《卫报》报道。

ABC首席执行官休·马克斯在参议院听证会上表示，他上周得知可能存在侵犯知识产权的情况，并寻求了法律意见。据他称，广播公司认为使用该角色侵犯了知识产权，并打算采取进一步行动。

《墨尔本现状》视频

争议涉及一部于2024年发布、时长三分钟的动画片《墨尔本现状》。该视频在YouTube上获得了约130万次观看。视频中，布鲁伊驾驶一辆SUV，撞倒了澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯、维多利亚州前州长丹尼尔·安德鲁斯，以及电视主持人和自然保护人士罗伯特·欧文的动画形象。

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在其中一个场景中，安德鲁斯驾驶一辆汽车，阿尔巴尼斯是乘客，并故意撞向布鲁伊和欧文。马克斯称，这是对澳大利亚最知名儿童角色之一令人震惊且不尊重的使用方式。

与权利持有人的联系

马克斯表示，ABC已联系该系列的国际发行商BBC Studios，以及创作《布鲁伊》的布里斯班工作室Ludo。他还表示，一国党没有就使用该角色寻求许可。

工党参议员瓦伦·戈什在听证会上提出了有关该视频的问题。BBC Studios、Ludo和一国党被要求发表评论。

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