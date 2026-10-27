ABC вимагатиме від One Nation припинити використання Блуї — The Guardian

Австралійська суспільна телерадіокомпанія ABC планує надіслати правопопулістській партії One Nation вимогу припинити використання персонажа дитячого мультсеріалу «Блуї» у політичному анімаційному ролику. Про це повідомляє The Guardian.

Гендиректор ABC Г'ю Маркс заявив на слуханнях у Сенаті, що дізнався про можливе порушення прав інтелектуальної власності минулого тижня та звернувся по юридичну консультацію. За його словами, мовник вважає використання персонажа порушенням прав інтелектуальної власності й має намір вжити подальших заходів.

Ролик State of Melbourne

Суперечка стосується трихвилинного мультфільму State of Melbourne, опублікованого у 2024 році. Відео набрало близько 1,3 млн переглядів на YouTube. У ньому Блуї за кермом позашляховика збиває анімовані зображення прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі, колишнього прем'єра штату Вікторія Деніела Ендрюса, а також телеведучого і природоохоронця Роберта Ірвіна.

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В одній зі сцен Ендрюс керує автомобілем, де пасажиром є Албанізі, та навмисно наїжджає на Блуї й Ірвіна. Маркс назвав це шокуючим і неповажним використанням одного з найвідоміших дитячих персонажів Австралії.

Контакти з правовласниками

За словами Маркса, ABC контактувала з міжнародним дистриб'ютором серіалу BBC Studios та брисбенською студією Ludo, яка створює «Блуї». Він також заявив, що партія One Nation не зверталася по дозвіл на використання персонажа.

Питання щодо ролика на слуханнях порушив сенатор від Лейбористської партії Ворун Гхош. BBC Studios, Ludo та One Nation запросили надати коментар.

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