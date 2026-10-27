Australijski nadawca publiczny ABC planuje wysłać prawicowo-populistycznej partii One Nation żądanie zaprzestania wykorzystywania postaci z dziecięcego serialu animowanego „Bluey” w politycznym filmie animowanym. Informuje o tym The Guardian.

Dyrektor generalny ABC Hugh Marks powiedział podczas przesłuchań w Senacie, że dowiedział się o możliwym naruszeniu praw własności intelektualnej w ubiegłym tygodniu i zasięgnął porady prawnej. Według niego nadawca uważa wykorzystanie postaci za naruszenie praw własności intelektualnej i zamierza podjąć dalsze kroki.

Film State of Melbourne

Spór dotyczy trzyminutowej kreskówki State of Melbourne, opublikowanej w 2024 roku. Film uzyskał około 1,3 mln wyświetleń na YouTube. Bluey prowadzi w nim SUV-a i potrąca animowane wizerunki premiera Australii Anthony’ego Albanese’a, byłego premiera stanu Wiktoria Daniela Andrewsa, a także prezentera telewizyjnego i działacza na rzecz ochrony przyrody Roberta Irwina.

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W jednej ze scen Andrews prowadzi samochód, w którym pasażerem jest Albanese, i celowo najeżdża na Bluey oraz Irwina. Marks nazwał to szokującym i lekceważącym wykorzystaniem jednej z najsłynniejszych australijskich postaci dziecięcych.

Kontakty z właścicielami praw

Według Marksa ABC skontaktowała się z międzynarodowym dystrybutorem serialu BBC Studios oraz brisbaneńskim studiem Ludo, które tworzy „Bluey”. Oświadczył również, że partia One Nation nie zwróciła się o zgodę na wykorzystanie postaci.

Kwestia filmu została poruszona podczas przesłuchań przez senatora Partii Pracy Varuna Ghosha. BBC Studios, Ludo i One Nation poproszono o komentarz.

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