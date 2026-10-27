W Nepalu ekipa filmowa serialu dokumentalnego PBS Nature „Tiger Island” zarejestrowała samca tygrysa, który podszedł do młodych, podczas gdy w pobliżu odpoczywała ich matka. Według Live Science nagranie może podważyć rozpowszechnione przekonanie, że tygrysy są wyłącznie samotnikami.

Nietypowa interakcja tygrysów

Na nagraniu samiec wita młode ruchem głowy. Biolog i twórca filmów o dzikiej przyrodzie Dan O’Neill, który współtworzył film, nazwał to pierwszym udokumentowanym przypadkiem, gdy tygrysia „rodzina” spędza czas razem. Wcześniej sądzono, że samice tygrysa wychowują młode do dwóch lat bez udziału samca.

Inna scena w filmie pokazuje, jak jedna samica tygrysa opiekuje się młodymi innej samicy. O’Neill zaznaczył, że wcześniejsze obserwacje rejestrowały już przypadki wspólnej opieki samic tygrysa nad potomstwem, jednak takie zachowanie jest rzadkie.

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Filmowanie bez ingerencji

Do obserwowania zwierząt w trudno dostępnych miejscach zespół wykorzystał drony z mocnym zoomem optycznym i cichymi śmigłami. Według O’Neilla ich hałas był cichszy niż lokalne pszczoły, dzięki czemu ekipa filmowa mogła obserwować naturalne zachowanie zwierząt, nie niepokojąc ich.

Tygrysy uważa się za zwierzęta samotnicze, jednak często żyją w pobliżu ludzkich społeczności lub dzielą z nimi siedliska. O’Neill podkreślił, że działania ochronne muszą uwzględniać warunki współistnienia ludzi i wielkich kotów, w tym przypadki ataków na ludzi oraz śmierci zwierząt gospodarskich.

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