В Непале съемочная группа документального сериала PBS Nature «Тигриный остров» зафиксировала самца тигра, который подошел к детенышам, пока рядом отдыхала их мать. По данным Live Science, эти кадры могут поставить под сомнение распространенное представление о тиграх как исключительно одиночных животных.

Нетипичное взаимодействие тигров

На видео самец приветствует детенышей движением головы. Биолог и режиссер фильмов о дикой природе Дэн О’Нилл, участвовавший в создании картины, назвал это первым задокументированным случаем, когда тигриная «семья» проводит время вместе. Ранее считалось, что тигрицы воспитывают детенышей до двух лет без участия самца.

Другая сцена в фильме показывает, как одна тигрица заботится о детенышах другой самки. О’Нилл отметил, что предыдущие наблюдения уже фиксировали случаи совместной заботы тигриц о потомстве, однако такое поведение встречается редко.

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Съемка без вмешательства

Для наблюдения за животными в труднодоступных местах команда использовала дроны с мощным оптическим зумом и тихими пропеллерами. По словам О’Нилла, их шум был тише местных пчел, поэтому съемочная группа могла наблюдать естественное поведение животных, не беспокоя их.

Тигров считают одиночными животными, однако они нередко живут рядом с человеческими сообществами или делят с ними среду обитания. О’Нилл подчеркнул, что меры по охране должны учитывать обстоятельства сосуществования людей и больших кошек, в частности случаи нападений на людей и гибели домашнего скота.

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