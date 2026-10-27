尼泊尔拍到雄虎与雌虎及幼崽同框 — Live Science

在尼泊尔，PBS Nature纪录片系列《虎岛》的摄制组拍到一只雄虎走近幼崽，而幼崽的母亲正在附近休息。据Live Science报道，这段画面可能会对虎是完全独居动物这一广泛看法提出质疑。

非典型的老虎互动

视频中，这只雄虎以点头的动作向幼崽打招呼。参与制作该片的生物学家和野生动物电影导演丹·奥尼尔称，这是首次有记录显示一个老虎“家庭”共度时光。此前人们认为，雌虎在没有雄虎参与的情况下抚养幼崽至两岁。

影片中的另一幕显示，一只雌虎在照料另一只雌虎的幼崽。奥尼尔指出，此前的观察已经记录过雌虎共同照料后代的情况，但这种行为很罕见。

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不干扰的拍摄

为在难以到达的地点观察动物，团队使用了配备强大光学变焦和静音螺旋桨的无人机。奥尼尔表示，无人机的噪音比当地蜜蜂还小，因此摄制组能够在不惊扰动物的情况下观察它们的自然行为。

老虎被认为是独居动物，但它们经常生活在人类社区附近，或与人类共享栖息地。奥尼尔强调，保护措施必须考虑人类与大型猫科动物共存的情况，包括袭击人类事件和牲畜死亡。

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