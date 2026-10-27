Thulani Mbana, kandydat partii Democratic Alliance (DA) w okręgu 14 Taylor Park w Zamdeli, został zastrzelony w poniedziałek wieczorem w Sasolburgu w RPA. Był także liderem frakcji DA w gminie Metsimaholo. Atak nastąpił nieco ponad tydzień przed wyborami lokalnymi, informuje TimesLIVE.

Atak w pobliżu domu

Policja prowincji Wolne Państwo wszczęła sprawę o zabójstwo. Według rzeczniczki policji, generał brygady Thandi Mbambo, około godziny 21:40 do domu Mbany podeszło dwóch nieznanych mężczyzn i zawołało go.

Gdy Mbana podszedł do nich, jeden z mężczyzn, według policji, wyciągnął broń palną i kilkakrotnie strzelił do niego z bliskiej odległości. Kandydat odniósł wielokrotne rany postrzałowe i zmarł na miejscu, a napastnicy uciekli pieszo.

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Ustalanie motywu

Komisarz policji Wolnego Państwa Thabang Lesia powierzył śledztwo specjalnej grupie Zamdela Trio Task Team oraz jednostce ds. poważnej przestępczości zorganizowanej. Mają one ustalić okoliczności zabójstwa, odnaleźć i zatrzymać podejrzanych.

Policja oświadczyła, że motyw zabójstwa nie został dotąd ustalony. Nie potwierdzono także, czy atak miał podłoże polityczne; śledczy sprawdzają wszystkie możliwe wersje.

DA wyraziła współczucie żonie, rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Mbany. Partia zaznaczyła, że dołączył on do DA w 2017 roku, angażował się w działalność polityczną i społeczną, a także rozwijał lokalne struktury partii. Wcześniej pracował jako radny i członek komitetu wykonawczego ds. planowania przestrzennego i mieszkalnictwa, gdy DA sprawowała władzę w Metsimaholo.

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