南非萨索尔堡的民主联盟（DA）候选人图拉尼·姆巴纳于周一晚间遭枪杀。他是赞德拉泰勒公园第14选区的候选人，同时也是梅茨马霍洛市DA党团领袖。这起袭击发生在地方选举前一周多，TimesLIVE报道。

住宅附近遇袭

自由邦省警方已立案调查这起谋杀案。据警方发言人、准将坦迪·姆班博称，大约21时40分，两名身份不明的男子来到姆巴纳家门前并叫他出来。

警方称，当姆巴纳走向他们时，其中一名男子掏出枪支并在近距离多次向他开枪。这名候选人身中多枪，当场死亡，袭击者随后徒步逃离。

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正在确定动机

自由邦省警察总监塔邦·莱西亚已将调查工作交给赞德拉三人特别工作组和严重有组织犯罪部门。他们将查明谋杀案的具体情况，追查并逮捕嫌疑人。

警方表示，杀人动机目前尚未确定。袭击是否出于政治动机也尚未得到证实；调查人员正在核查所有可能的线索。

DA向姆巴纳的妻子、家人、朋友和同事表示慰问。该党表示，他于2017年加入DA，从事政治和社区工作，并建立了当地的党组织。他此前曾担任市议员以及空间规划和住房执行委员会成员，当时DA在梅茨马霍洛执政。

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