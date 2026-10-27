Кандидата от партии Democratic Alliance (DA) в 14-м округе Тейлор-Парк в Замделе Тулани Мбану застрелили в понедельник вечером в Сасолбурге, ЮАР. Он также был лидером фракции DA в муниципалитете Метсимахоло. Нападение произошло чуть более чем за неделю до местных выборов, сообщает TimesLIVE.

Нападение у дома

Полиция провинции Фри-Стейт открыла дело об убийстве. По словам пресс-секретаря полиции, бригадного генерала Танди Мбамбо, примерно в 21:40 к дому Мбаны подошли двое неизвестных мужчин и позвали его.

Когда Мбана подошел к ним, один из мужчин, по данным полиции, достал огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в него с близкого расстояния. Кандидат получил множественные огнестрельные ранения и умер на месте, а нападавшие скрылись пешком.

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Мотив устанавливают

Комиссар полиции Фри-Стейта Тхабанг Лесия поручил расследование специальной группе Zamdela Trio Task Team и подразделению по борьбе с серьезной организованной преступностью. Они должны установить обстоятельства убийства, разыскать и задержать подозреваемых.

Полиция заявила, что мотив убийства пока не установлен. Также не подтверждено, было ли нападение политически мотивированным; следователи проверяют все возможные версии.

В DA выразили соболезнования жене, семье, друзьям и коллегам Мбаны. В партии отметили, что он присоединился к DA в 2017 году, занимался политической и общественной деятельностью, а также развивал местные отделения партии. Ранее он работал советником и членом исполнительного комитета по пространственному планированию и жилищному хозяйству, когда DA находилась у власти в Метсимахоло.

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