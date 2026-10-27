Salwador w ciągu ostatnich dni wysłał do Haiti około 1000 żołnierzy po zaginięciu czterech Salwadorczyków ze wspieranych przez ONZ Sił Zwalczania Gangów. Poinformował o tym TimesLIVE, powołując się na urzędnika ds. bezpieczeństwa na Haiti.

Obecnie nie wiadomo, kto będzie dowodził nowym salwadorskim kontyngentem i jak długo pozostanie on na Haiti. Przed zasadzką Salwador skierował już co najmniej 124 żołnierzy do Sił Zwalczania Gangów, wynika z raportu ONZ.

Zaginięcie czterech Salwadorczyków

Czterech Salwadorczyków uznaje się za zaginionych od 18 października po ataku gangów na obrzeżach stolicy Haiti, Port-au-Prince. Według prezydenta Salwadoru Nayiba Bukele byli oni technikami sił powietrznych, którzy wracali z targu do bazy. Podczas zasadzki ich pojazd stanął w płomieniach, po czym z niego wyskoczyli.

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Bukele ogłosił operację wojskową w celu ich odnalezienia i stwierdził, że jego zdaniem zaginieni są przetrzymywani jako zakładnicy przez grupy przestępcze. Żaden z liderów haitańskich gangów nie przyznał się do odpowiedzialności za atak. Wilson Joseph, lider grupy 400 Mawozo, w nagraniu wideo zaprzeczył, że przetrzymuje Salwadorczyków, oraz odrzucił zarzuty o udział w ich zaginięciu.

Wsparcie logistyczne

Amerykański urzędnik wojskowy powiedział Reutersowi, że Dowództwo Południowe USA udostępniło wojskowe samoloty transportowe C-130, aby częściowo przetransportować salwadorskich żołnierzy do Haiti. Ekwadorska linia lotnicza Aeroregional również zaplanowała na wtorek dodatkowe bezpośrednie loty do Haiti. Zazwyczaj nie ma bezpośrednich połączeń lotniczych między Ekwadorem a Haiti.

Prezydent Dominikany Luis Abinader oświadczył, że jest gotowy zapewnić wsparcie logistyczne dla przybycia salwadorskiego kontyngentu. Haiti od kilku lat nie ma wybranych przywódców, a uzbrojone gangi kontrolują znaczną część Port-au-Prince i przyległych obszarów. Przemoc zmusiła do opuszczenia domów prawie 1,5 mln osób.

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