Сальвадор в последние дни направил на Гаити около 1000 военных после исчезновения четырех сальвадорцев из состава поддерживаемых ООН Сил подавления банд. Об этом со ссылкой на сотрудника сферы безопасности на Гаити сообщает TimesLIVE.

В настоящее время неясно, кто будет командовать новым сальвадорским контингентом и как долго он будет находиться на Гаити. До засады Сальвадор уже направил не менее 124 военных в состав Сил подавления банд, говорится в докладе ООН.

Исчезновение четырех сальвадорцев

Четверо сальвадорцев считаются пропавшими без вести с 18 октября после нападения банд на окраинах столицы Гаити Порт-о-Пренса. По словам президента Сальвадора Найиба Букеле, они были техниками военно-воздушных сил, возвращавшимися с рынка на базу. Во время засады их автомобиль загорелся, после чего они выпрыгнули из него.

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Букеле объявил о военной операции по их поиску и заявил, что, по его мнению, пропавшие удерживаются в заложниках преступными группировками. Ни один из лидеров гаитянских банд не взял на себя ответственность за нападение. Вильсон Жозеф, лидер группировки 400 Mawozo, в видео отрицал, что удерживает сальвадорцев, и отверг причастность к их исчезновению.

Логистическая поддержка

Американский военный чиновник сообщил Reuters, что Южное командование США предоставило военно-транспортные самолеты C-130, чтобы частично перевезти сальвадорских военных на Гаити. Эквадорская авиакомпания Aeroregional также запланировала на вторник дополнительные прямые рейсы на Гаити. Обычно прямого авиасообщения между Эквадором и Гаити нет.

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер заявил, что готов предоставить логистическую поддержку прибытию сальвадорского контингента. На Гаити уже несколько лет нет избранных руководителей, а вооруженные банды контролируют значительную часть Порт-о-Пренса и прилегающих районов. Насилие вынудило почти 1,5 миллиона человек покинуть свои дома.

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