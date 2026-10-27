萨尔瓦多向海地派遣约1000名军人——TimesLIVE

在联合国支持的打击帮派部队中4名萨尔瓦多人失踪后，萨尔瓦多近日向海地派遣了约1000名军人。TimesLIVE援引一名海地安全官员的消息报道称。

目前尚不清楚谁将指挥这支新的萨尔瓦多分队，以及其将在海地停留多久。联合国一份报告称，在遭伏击前，萨尔瓦多已向打击帮派部队派遣至少124名军人。

4名萨尔瓦多人失踪

自10月18日海地帮派在首都太子港郊区发动袭击以来，4名萨尔瓦多人被视为失踪。萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱表示，他们是从市场返回基地的空军技术人员。伏击期间，他们的车辆起火，随后他们从车内跳出。

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布克莱宣布开展军事行动搜寻他们，并表示他认为失踪者正被犯罪团伙扣为人质。没有任何海地帮派头目声称对这次袭击负责。400 Mawozo团伙头目威尔逊·约瑟夫在一段视频中否认扣押萨尔瓦多人，并否认与他们失踪有关。

后勤支持

一名美国军方官员告诉路透社，美国南方司令部提供了C-130军用运输机，以部分运送萨尔瓦多军人前往海地。厄瓜多尔航空公司Aeroregional也计划于周二增加直飞海地的航班。通常，厄瓜多尔与海地之间没有直飞航班。

多米尼加共和国总统路易斯·阿比纳德尔表示，愿意为萨尔瓦多分队的抵达提供后勤支持。海地已多年没有民选领导人，武装帮派控制着太子港及周边地区的大部分区域。暴力迫使近150万人离开家园。

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