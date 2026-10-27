Prezydent ZEA szejk Mohamed odznaczył w Abu Zabi załogę rejsu flydubai 1073 Orderem Zajida II pierwszej klasy za działania podczas sytuacji awaryjnej w locie 30 września. Jak informuje The National, prezydent wyróżnił członków załogi za szybkie i zdecydowane działania, które pomogły zapewnić bezpieczeństwo pasażerów.

Uroczystość wręczenia odznaczeń w Abu Zabi

Szejk Mohamed przyjął załogę na spotkaniu z udziałem władz kraju, w tym wiceprezydenta ZEA i władcy Dubaju szejka Mohammeda bin Raszida. Odznaczenia wręczył następca tronu Dubaju, wicepremier i minister obrony szejk Hamdan bin Mohammed.

Podczas wydarzenia przywódcy ZEA podkreślili odpowiedzialność załogi za zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów. Oświadczyli, że ochrona życia, bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa ludzi jest najwyższym priorytetem kraju. Członkowie załogi podziękowali prezydentowi i wyrazili dumę z otrzymanego odznaczenia.

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Incydent na locie do Tel Awiwu

Lot 1073 leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy Boeing 737 stracił 17 tysięcy stóp wysokości w mniej niż minutę. Według prokuratury ZEA drugi pilot próbował przejąć kontrolę nad samolotem pasażerskim i skierować go na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie.

Śledztwo, według publikacji, doszło do wniosku, że 29-letni drugi pilot z Omanu przygotowywał plan terrorystyczny zakładający masowe ofiary na izraelskim lotnisku. Zgodnie z jego zeznaniem inspirowały go ataki z 11 września 2001 roku, a karierę w lotnictwie wybrał, aby zrealizować taki plan.

Kapitan Smith Machchar powiedział The National, że drugi pilot kilkakrotnie uderzył go siekierą, po czym samolot zaczął gwałtownie zniżać się w kierunku Pustyni Arabskiej. Według jego relacji kapitanowi udało się otworzyć drzwi kokpitu, a członkowie załogi i pasażerowie obezwładnili podejrzanego oraz uratowali rannego kapitana.

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