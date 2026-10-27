Президент ОАЭ шейх Мохамед в Абу-Даби наградил экипаж рейса flydubai 1073 орденом Заида II первой степени за действия во время чрезвычайной ситуации в полёте 30 сентября. Как сообщает The National, президент отметил членов экипажа за быстрые и решительные действия, которые помогли обеспечить безопасность пассажиров.

Награждение в Абу-Даби

Шейх Мохамед принял экипаж на встрече с участием руководства страны, в частности вице-президента ОАЭ и правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида. Награды вручил наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны шейх Хамдан бин Мохаммед.

Во время мероприятия руководители ОАЭ отметили ответственность экипажа в обеспечении безопасности пассажиров. Они заявили, что сохранение жизни, безопасности и защищённости людей является высшим приоритетом страны. Члены экипажа поблагодарили президента и выразили гордость по поводу полученной награды.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Инцидент на рейсе в Тель-Авив

Рейс 1073 следовал из Дубая в Тель-Авив, когда самолёт Boeing 737 менее чем за минуту потерял 17 тысяч футов высоты. По данным прокуратуры ОАЭ, второй пилот пытался захватить контроль над пассажирским самолётом и направить его на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Следствие, по данным издания, пришло к выводу, что 29-летний второй пилот из Омана готовил террористический замысел с массовыми жертвами в израильском аэропорту. Согласно его признанию, его вдохновили атаки 11 сентября 2001 года, и он выбрал авиационную карьеру для осуществления такого плана.

Капитан Смит Маччхар рассказал The National, что второй пилот несколько раз ударил его топором, после чего самолёт начал стремительно снижаться в направлении Аравийской пустыни. По его словам, капитану удалось открыть дверь кабины, а члены экипажа и пассажиры удержали подозреваемого и спасли раненого капитана.

Читай нас в