阿联酋总统谢赫穆罕默德在阿布扎比向flydubai 1073航班机组颁授一级扎耶德二世勋章，以表彰他们在9月30日飞行紧急情况下的行动。正如《The National》报道，总统表彰机组成员迅速而果断的行动，这些行动帮助确保了乘客安全。

阿布扎比的颁奖仪式

谢赫穆罕默德在一次有该国领导层参加的会见中接见了机组人员，其中包括阿联酋副总统兼迪拜统治者谢赫穆罕默德·本·拉希德。奖章由迪拜王储、副总理兼国防部长谢赫哈姆丹·本·穆罕默德颁发。

活动期间，阿联酋领导人肯定了机组人员在确保乘客安全方面的责任担当。他们表示，保护人们的生命、安全和安保是该国的最高优先事项。机组成员感谢总统，并对获得这一荣誉表示自豪。

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飞往特拉维夫航班上的事件

1073航班从迪拜飞往特拉维夫时，这架波音737在不到一分钟内下降了1.7万英尺。根据阿联酋检方的说法，副驾驶试图夺取这架客机的控制权，并将其驶向特拉维夫的本-古里安机场。

据该媒体报道，调查得出结论，这名29岁的阿曼籍副驾驶正在策划一项会在以色列机场造成大量人员伤亡的恐怖主义计划。根据其供述，他受到2001年9月11日袭击事件的启发，并选择从事航空职业以实施这一计划。

机长史密斯·马奇哈尔告诉《The National》，副驾驶曾数次用斧头袭击他，之后飞机开始朝阿拉伯沙漠方向急速下降。据他所述，机长成功打开驾驶舱门，机组成员和乘客控制住嫌疑人，并救下了受伤的机长。

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