约旦表示，其在叙利亚南部的空袭中击毙了20多名“伊斯兰国”组织武装分子。约旦当局称，空袭于周一晚间实施，以回应约旦一座教堂遭袭事件，该事件造成9人死亡。约旦将此次袭击与在边境另一侧活动的武装分子联系起来。

伤亡数据

据Cyprus Mail报道，叙利亚方面表示，空袭造成7人死亡，其中包括3名儿童和1名女性。约旦政府传播事务部长穆罕默德·马马尼表示，约旦对平民伤亡表示遗憾。

约旦周一表示，其空军袭击了叙利亚南部武装分子的藏身处。安曼称，涉嫌实施教堂袭击的人员与驻扎在当地的恐怖组织有关联。尚无任何组织宣称对这起袭击负责，但约旦表示，空袭目标是“伊斯兰国”成员。

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围绕协调问题的争议

约旦安全部队还报告称，在与教堂袭击有关的一场枪战后，拘留了两名兄弟及其妹夫。与此同时，各方就空袭行动发表的声明存在分歧：约旦军方称其行动与大马士革协调进行，而叙利亚政府表示事先并未协调，并宣布展开调查。

叙利亚外交部谴责空袭侵犯了该国主权。与此同时，大马士革表示正与安曼协调，并计划成立联合安全委员会，以加强边境安全并防止类似事件发生。

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