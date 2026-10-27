Jordania oświadczyła, że podczas nalotów na południu Syrii zabiła ponad 20 bojowników ugrupowania Państwo Islamskie. Według jordańskich władz uderzenia przeprowadzono w poniedziałek wieczorem w odpowiedzi na atak na kościół w Jordanii, w którym zginęło dziewięć osób. Jordania powiązała atak z bojownikami działającymi po drugiej stronie granicy.

Dane o ofiarach

Jak informuje Cyprus Mail, strona syryjska podała, że w wyniku uderzeń zginęło siedem osób, w tym troje dzieci i kobieta. Jordański minister ds. komunikacji rządowej Mohammad al-Momani przekazał, że Jordania wyraziła ubolewanie z powodu ofiar wśród ludności cywilnej.

W poniedziałek Jordania oświadczyła, że jej siły powietrzne zaatakowały kryjówki bojowników na południu Syrii. Według Ammanu osoby podejrzewane o atak na kościół były powiązane z ugrupowaniami terrorystycznymi mającymi tam swoje bazy. Żadna grupa nie przyznała się jeszcze do odpowiedzialności za atak, jednak Jordania oświadczyła, że celami nalotów byli członkowie Państwa Islamskiego.

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Spór o koordynację

Jordańskie służby bezpieczeństwa poinformowały również o zatrzymaniu dwóch braci i ich szwagra po strzelaninie związanej z atakiem na kościół. Jednocześnie oświadczenia stron dotyczące przeprowadzenia nalotów różniły się: jordańskie wojsko twierdziło, że działało w koordynacji z Damaszkiem, podczas gdy syryjski rząd oświadczył, że nie było wcześniejszych uzgodnień, i zapowiedział śledztwo.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Syrii potępiło uderzenia jako naruszenie suwerenności kraju. Jednocześnie Damaszek poinformował o koordynacji z Ammanem i zamiarze utworzenia wspólnego komitetu bezpieczeństwa w celu wzmocnienia ochrony granicy i zapobiegania podobnym incydentom.

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