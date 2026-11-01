Instytuty badawcze obronności w Korei Północnej przetestowały ważny system uzbrojenia — podała w sobotę, 31 października, państwowa agencja KCNA, informuje Channel NewsAsia. Według KCNA celem testu była ocena przydatności bojowej i mocy głowicy kasetowej, w którą mają być wyposażane taktyczne rakiety balistyczne.

Deklarowane charakterystyki głowicy

KCNA twierdzi, że standardowa głowica kasetowa Type 2 może razić obszar celów o powierzchni od 12 do 13 hektarów przy maksymalnej gęstości. Przedstawiciel północnokoreańskiej administracji rakietowej oświadczył również, że takie głowice dzielą się na cztery kategorie, jednak nie wyjaśnił różnic między nimi.

Według państwowych mediów do końca 2026 roku Korea Północna planuje zapewnić swoim jednostkom wojskowym możliwość użycia wszystkich typów tej amunicji w zależności od zadań operacyjnych.

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Północnokoreańskie starty rakiet

W ostatnich tygodniach Pjongjang zintensyfikował demonstrację swoich możliwości wojskowych, przeprowadzając kilka testów rakietowych i organizując wystawę dronów. 29 października Korea Północna wystrzeliła około dziesięciu rakiet balistycznych ze wschodniego wybrzeża w kierunku morza — w dniu wizyty kanclerza Niemiec Friedricha Merza w Korei Południowej na szczycie.

Analitycy cytowani przez publikację uważają, że testy te mogą stanowić część wysiłków Korei Północnej na rzecz modernizacji sił zbrojnych.

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