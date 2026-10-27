Иордания заявила, что в ходе авиаударов на юге Сирии убила более 20 боевиков группировки «Исламское государство». По данным иорданских властей, удары были нанесены вечером в понедельник в ответ на нападение на церковь в Иордании, в результате которого погибли девять человек. Иордания связала нападение с боевиками, действовавшими по другую сторону границы.

Данные о жертвах

Как сообщает Cyprus Mail, сирийская сторона заявила о семи погибших в результате ударов, среди которых были трое детей и женщина. Министр правительственных коммуникаций Иордании Мохаммед аль-Момани сообщил, что Иордания выразила сожаление в связи с жертвами среди гражданского населения.

В понедельник Иордания заявила, что ее военно-воздушные силы атаковали укрытия боевиков на юге Сирии. По утверждению Аммана, подозреваемые в нападении на церковь были связаны с террористическими группировками, базирующимися там. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение, однако Иордания заявила, что целями авиаударов были члены «Исламского государства».

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Спор о координации

Иорданские силовики также сообщили о задержании двух братьев и их шурина после перестрелки, связанной с нападением на церковь. В то же время заявления сторон о проведении авиаударов разошлись: иорданские военные утверждали, что действовали в координации с Дамаском, тогда как сирийское правительство заявило об отсутствии предварительного согласования и объявило расследование.

Министерство иностранных дел Сирии осудило удары как нарушение суверенитета страны. В то же время Дамаск сообщил о координации с Амманом и намерении создать совместный комитет по безопасности для усиления охраны границы и предотвращения подобных инцидентов.

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