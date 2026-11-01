Израильские силовые структуры временно не включают мэров и высокопоставленных чиновников правительственной и муниципальной системы ХАМАС в секторе Газа в перечень целей. Как сообщает Jerusalem Post, военные источники подтвердили изданию Walla, что решение связано с опасениями возможного коллапса местных органов управления и гражданского хаоса.

Согласно этой оценке, ликвидация руководителей местных структур ХАМАС может привести к разрушению системы управления в секторе, с последствиями которого Израилю придется иметь дело. Израильская сторона также считает, что международные гуманитарные организации не смогут заполнить вакуум власти, который может возникнуть после устранения таких чиновников.

Операции против военного крыла

В то же время Армия обороны Израиля и служба безопасности Шин Бет, по данным издания, сохраняют высокий темп операций против участников и командиров военного крыла ХАМАС. Каждый день они осуществляют две-три целевые ликвидации людей, которых израильская сторона связывает с нападением 7 октября, подготовкой атак против Израиля или восстановлением инфраструктуры группировки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Израильские чиновники в сфере безопасности связывают активность против военного крыла ХАМАС с улучшением разведывательных возможностей. По их словам, за последний год военная разведка и Шин Бет развили сеть человеческих источников и получают более точные данные в режиме реального времени.

Гражданская администрация

Несмотря на удары по ХАМАС, группировка, по оценке израильских структур, продолжает контролировать гражданскую администрацию сектора Газа. Речь, в частности, идет об экономике, внутренней безопасности, энергетике, образовании, здравоохранении и местных органах власти.

Представители Южного командования Армии обороны Израиля утверждают, что ХАМАС влияет на население посредством задержаний, допросов, насилия, запугивания и принудительного взимания налогов. Действующее правительство Израиля при этом выступает против передачи контроля над сектором Газа Палестинской администрации и настаивает, чтобы территорией управляла третья сторона вместо ХАМАС.

Читай нас в