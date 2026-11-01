Izraelskie służby bezpieczeństwa tymczasowo nie umieszczają burmistrzów i wysokich urzędników rządowego oraz miejskiego systemu Hamasu w Strefie Gazy na liście celów. Jak informuje Jerusalem Post, źródła wojskowe potwierdziły redakcji Walla, że decyzja jest związana z obawami przed możliwym upadkiem lokalnych organów zarządzających i chaosem cywilnym.

Według tej oceny wyeliminowanie kierowników lokalnych struktur Hamasu może doprowadzić do zniszczenia systemu zarządzania w Strefie, z konsekwencjami którego Izrael będzie musiał się zmierzyć. Strona izraelska uważa również, że międzynarodowe organizacje humanitarne nie będą w stanie wypełnić próżni władzy, która może powstać po usunięciu takich urzędników.

Operacje przeciwko skrzydłu wojskowemu

Jednocześnie Siły Obronne Izraela i służba bezpieczeństwa Szin Bet, według publikacji, utrzymują wysokie tempo operacji przeciwko członkom i dowódcom wojskowego skrzydła Hamasu. Każdego dnia przeprowadzają od dwóch do trzech celowych likwidacji osób, które strona izraelska wiąże z atakiem z 7 października, przygotowywaniem ataków przeciwko Izraelowi lub odbudową infrastruktury ugrupowania.

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Izraelscy urzędnicy ds. bezpieczeństwa wiążą aktywność przeciwko wojskowemu skrzydłu Hamasu z poprawą możliwości wywiadowczych. Według nich w ciągu ostatniego roku wywiad wojskowy i Szin Bet rozwinęły sieć źródeł osobowych i otrzymują dokładniejsze dane w czasie rzeczywistym.

Administracja cywilna

Pomimo uderzeń na Hamas ugrupowanie, według oceny izraelskich struktur, nadal kontroluje administrację cywilną Strefy Gazy. Chodzi w szczególności o gospodarkę, bezpieczeństwo wewnętrzne, energetykę, edukację, ochronę zdrowia i władze lokalne.

Przedstawiciele Południowego Dowództwa Sił Obronnych Izraela twierdzą, że Hamas wpływa na ludność poprzez zatrzymania, przesłuchania, przemoc, zastraszanie i przymusowe pobieranie podatków. Obecny rząd Izraela jednocześnie sprzeciwia się przekazaniu kontroli nad Strefą Gazy Autonomii Palestyńskiej i nalega, by terytorium było zarządzane przez stronę trzecią zamiast Hamasu.

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