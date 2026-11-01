以色列安全机构暂时未将加沙地带哈马斯政府和市政体系中的市长及高级官员列入目标名单。正如《耶路撒冷邮报》报道，军方消息人士向Walla证实，这一决定与对地方治理机构可能崩溃及平民混乱的担忧有关。

根据这一评估，清除哈马斯地方机构的领导人可能导致该地带治理体系瓦解，而以色列将不得不应对其后果。以方还认为，国际人道主义组织将无法填补此类官员被清除后可能出现的权力真空。

针对军事派别的行动

与此同时，据该媒体报道，以色列国防军和国家安全总局辛贝特仍保持针对哈马斯军事派别成员和指挥官的高频行动。它们每天对以方认定与10月7日袭击、准备袭击以色列或重建该组织基础设施有关的人员实施两至三次定点清除。

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以色列安全官员将针对哈马斯军事派别的行动与情报能力的提升联系起来。他们表示，在过去一年中，军事情报部门和辛贝特发展了人力情报来源网络，并获得了更准确的实时数据。

民事行政管理

尽管对哈马斯发动了打击，但据以色列机构评估，该组织仍继续控制加沙地带的民事行政管理。这尤其涉及经济、内部安全、能源、教育、医疗保健和地方政府。

以色列国防军南方司令部代表称，哈马斯通过拘留、审讯、暴力、恐吓和强制征税来影响民众。与此同时，现任以色列政府反对将加沙地带的控制权移交给巴勒斯坦民族权力机构，并坚持由第三方而非哈马斯管理该地区。

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