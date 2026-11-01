В Дейр-эль-Балахе убили двух полицейских ХАМАС — Asharq Al-Awsat

В Дейр-эль-Балахе в центральной части Сектора Газа вооруженные люди убили двух полицейских, связанных с администрацией ХАМАС, и ранили еще нескольких во время операции по задержанию разыскиваемого. Как сообщает Asharq Al-Awsat, нападавшие скрылись после стрельбы.

Бегство в районы действия вооруженных групп

По данным полевых источников издания, в течение нескольких часов после инцидента стало известно, что нападавшие направились в районы к востоку от Дейр-эль-Балаха, где действуют вооруженные группы. Источники утверждают, что такие районы, преимущественно расположенные на территориях под израильским военным контролем, составляющих примерно 70% анклава, стали убежищем для людей, разыскиваемых за уголовные правонарушения.

Во время инцидента 26 октября полицейские пытались устроить засаду на разыскиваемого, однако тот открыл огонь. К стрельбе присоединились другие вооруженные люди. Подконтрольное ХАМАС Министерство внутренних дел заявило, что разыскивает причастных и продолжает меры по поддержанию безопасности в Секторе Газа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По информации источников, некоторые участники нападения на следующий день вернулись в районы, контролируемые ХАМАС, забаррикадировались в доме и собрали вооруженных родственников. Посредники пытались убедить разыскиваемых сдаться, но соглашения достичь не удалось. Семьи погибших полицейских требовали как можно скорее наказать виновных.

Атаки на полицию и гражданских

Издание также сообщает, что в воскресенье израильский беспилотник атаковал полицейских к югу от Аль-Маваси в Хан-Юнисе. По данным Министерства внутренних дел Газы, погибли пятеро полицейских, среди них подполковник Мохаммед аль-Джамаль и майор Бассам Микдад, еще шесть человек, включая гражданских, получили ранения.

Отдельно в результате авиаудара в районе Аль-Рималь на западе города Газа, по данным Asharq Al-Awsat, погибли трое палестинцев, в том числе мужчина и его ребенок. Министерство здравоохранения анклава заявило, что с начала перемирия в октябре 2025 года в Секторе Газа погибли более 1585 палестинцев, а более 5700 получили ранения.

Читай нас в