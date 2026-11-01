W Deir al-Balah zabito dwóch policjantów Hamasu — Asharq Al-Awsat

W Deir al-Balah w centralnej części Strefy Gazy uzbrojeni mężczyźni zabili dwóch policjantów powiązanych z administracją Hamasu i ranili kilku innych podczas operacji zatrzymania poszukiwanego. Jak podaje Asharq Al-Awsat, napastnicy uciekli po strzelaninie.

Ucieczka do obszarów działania uzbrojonych grup

Według źródeł terenowych gazety, w ciągu kilku godzin po incydencie okazało się, że napastnicy udali się do obszarów na wschód od Deir al-Balah, gdzie działają uzbrojone grupy. Źródła twierdzą, że takie obszary, położone głównie na terenach pod izraelską kontrolą wojskową, które stanowią około 70% enklawy, stały się schronieniem dla osób poszukiwanych za przestępstwa.

Podczas incydentu 26 października policjanci próbowali urządzić zasadzkę na poszukiwanego, jednak ten otworzył ogień. Do strzelaniny dołączyli inni uzbrojeni mężczyźni. Kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że poszukuje osób zamieszanych i kontynuuje działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w Strefie Gazy.

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Według źródeł część uczestników ataku następnego dnia wróciła do obszarów kontrolowanych przez Hamas, zabarykadowała się w domu i zgromadziła uzbrojonych krewnych. Pośrednicy próbowali przekonać poszukiwanych do poddania się, ale nie osiągnięto porozumienia. Rodziny zabitych policjantów domagały się jak najszybszego ukarania winnych.

Ataki na policję i cywilów

Gazeta podaje również, że w niedzielę izraelski dron zaatakował policjantów na południe od Al-Mawasi w Chan Junus. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gazy zginęło pięciu policjantów, w tym podpułkownik Mohammed al-Jamal i major Bassam Mikdad, a sześć innych osób, w tym cywile, zostało rannych.

Osobno w wyniku nalotu w rejonie Al-Rimal w zachodniej części miasta Gaza zginęło trzech Palestyńczyków, w tym mężczyzna i jego dziecko, podaje Asharq Al-Awsat. Ministerstwo Zdrowia enklawy oświadczyło, że od początku zawieszenia broni w październiku 2025 roku w Strefie Gazy zginęło ponad 1585 Palestyńczyków, a ponad 5700 zostało rannych.

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