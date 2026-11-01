Asharq Al-Awsat：两名哈马斯警察在代尔拜莱赫遇害

在加沙地带中部的代尔拜莱赫，武装人员在抓捕一名被通缉者的行动中杀害了两名与哈马斯行政当局有关联的警察，并打伤数人。据Asharq Al-Awsat报道，袭击者在枪击后逃离。

逃往武装组织活动区域

该报的现场消息人士称，事件发生数小时后获悉，袭击者前往代尔拜莱赫以东武装组织活动的地区。消息人士称，这些地区大多位于以色列军事控制的领土上，约占该飞地的70%，已成为因刑事犯罪被通缉人员的避难所。

在10月26日的事件中，警察试图伏击该名被通缉者，但后者开枪。其他武装人员也加入了枪战。由哈马斯控制的内政部表示，正在搜捕涉事者，并继续采取措施维持加沙地带的安全。

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消息人士称，一些袭击参与者次日返回哈马斯控制的地区， barricaded themselves in a house and gathered armed relatives. 调解人试图说服被通缉者投降，但未能达成协议。遇害警察的家属要求尽快惩罚责任人。

针对警察和平民的袭击

该报还称，周日，一架以色列无人机袭击了汗尤尼斯阿尔马瓦西以南的警察。根据加沙内政部的数据，5名警察死亡，其中包括中校穆罕默德·贾迈勒和少校巴萨姆·米克达德；另有6人受伤，其中包括平民。

另据Asharq Al-Awsat报道，加沙市西部阿尔里马勒地区的一次空袭造成3名巴勒斯坦人死亡，其中包括一名男子及其孩子。该飞地卫生部表示，自2025年10月停火开始以来，加沙地带已有超过1585名巴勒斯坦人死亡，超过5700人受伤。

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