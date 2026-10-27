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В Израиле задержали трех человек по подозрению в подкупе избирателей — Jerusalem Post

UA.NEWS 27 Октября 2026 11:18
В Израиле задержали трех человек по подозрению в подкупе избирателей — Jerusalem Post

В Израиле в ночь на понедельник задержали трех жителей юга страны по подозрению в подкупе избирателей, сообщает Jerusalem Post. По данным издания, их подозревают в том, что они якобы платили гражданам за голосование за арабскую партию Раам.

Обыски в жилищах

Во время обысков в жилищах задержанных полиция изъяла наличные деньги, заранее подготовленные конверты и листы бумаги. Подозреваемые должны предстать перед судом во вторник.

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Реакция Раам

В Раам заявили, что в действиях активистов не было ничего ненадлежащего. Партия также назвала действия полиции попытками подавить голосование в арабском обществе и связала полицию с Итамаром Бен-Гвиром.

В материале также опубликовано фото конвертов с наличными, которые, согласно подписи к снимку, полиция Израиля изъяла во время рейда в домах лиц, подозреваемых в нарушениях избирательного законодательства.

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