W Izraelu w nocy z niedzieli na poniedziałek zatrzymano trzech mieszkańców południa kraju pod zarzutem przekupywania wyborców, informuje Jerusalem Post. Według gazety są oni podejrzani o rzekome płacenie obywatelom za głosowanie na arabską partię Ra’am.

Przeszukania w miejscach zamieszkania

Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania zatrzymanych policja zabezpieczyła gotówkę, wcześniej przygotowane koperty oraz kartki papieru. Podejrzani mają stanąć przed sądem we wtorek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja Ra’am

W Ra’am oświadczono, że w działaniach aktywistów nie było nic niewłaściwego. Partia nazwała również działania policji próbami tłumienia głosowania w społeczeństwie arabskim i powiązała policję z Itamarem Ben-Gwirem.

W materiale opublikowano także zdjęcie kopert z gotówką, które według podpisu pod fotografią izraelska policja zabezpieczyła podczas nalotu na domy osób podejrzewanych o naruszenia wyborcze.

Czytaj nas na