W pakistańskim mieście Multan zawalił się dach niedokończonego budynku w pobliżu Północnej Drogi Obwodowej. Co najmniej jedna osoba zginęła, a sześć kolejnych trafiło do szpitala, podaje Dawn, powołując się na służbę ratunkową Rescue 1122.

Akcja ratunkowa trwa

Według Rescue 1122 do zawalenia doszło na placu budowy w pobliżu Narodowego Kolegium Administracji Biznesowej i Ekonomii w Multanie. W chwili zdarzenia na obiekcie pracowało od 10 do 15 robotników, dlatego ratownicy nadal szukają osób, które mogły pozostać pod gruzami.

Służba poinformowała, że jej zespoły dotarły na miejsce w ciągu trzech minut od otrzymania zgłoszenia i rozpoczęły akcję poszukiwawczo-ratunkową. Zaangażowano w nią 10 pojazdów, w tym pięć karetek, trzy motocykle ratownicze, pojazd ratowniczy i wóz strażacki.

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Stan poszkodowanych

Rzecznik szpitala Nishtar w Multanie potwierdził, że do placówki medycznej przewieziono sześć rannych osób. Kolejną osobę przywieziono do szpitala martwą.

Zgodnie z dokumentacją szpitalną troje poszkodowanych doznało urazów głowy, których charakter i ciężkość są obecnie nieznane. Kolejne trzy osoby odniosły lekkie obrażenia. Lekarze i ratownicy medyczni na oddziale ratunkowym są w stanie podwyższonej gotowości.

Zawalenia budynków i dachów zdarzają się w Pakistanie regularnie; często wiąże się je z niewystarczającymi standardami bezpieczeństwa i stosowaniem materiałów budowlanych niskiej jakości. Wcześniej w tym miesiącu w Peszawarze w wyniku zawalenia dachu szkoły zginęli nauczyciel i 30 uczniów.

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