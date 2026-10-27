У Пакистані через обвал даху недобудованої будівлі загинула людина — Dawn

У місті Мултан у Пакистані обвалився дах недобудованої будівлі поблизу Північної об’їзної дороги. Щонайменше одна людина загинула, ще шістьох доправили до лікарні, повідомляє Dawn з посиланням на рятувальну службу Rescue 1122.

Рятувальна операція триває

За даними Rescue 1122, обвал стався на будівництві поблизу Національного коледжу бізнес-адміністрування та економіки в Мултані. На об’єкті під час інциденту працювали від 10 до 15 робітників, тому рятувальники продовжують пошуки людей, які могли залишатися під завалами.

Служба заявила, що її бригади прибули на місце за три хвилини після отримання повідомлення та розпочали пошуково-рятувальну операцію. У ній задіяли 10 одиниць техніки, зокрема п’ять автомобілів швидкої допомоги, три рятувальні мотоцикли, рятувальний автомобіль і пожежну машину.

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Стан постраждалих

Речник лікарні Ніштар у Мултані підтвердив, що до медзакладу доставили шістьох поранених. Ще одну людину доправили до лікарні мертвою.

Згідно з лікарняними записами, троє постраждалих зазнали травм голови, характер і тяжкість яких наразі невідомі. Ще троє дістали легкі ушкодження. У відділенні невідкладної допомоги медики та парамедики перебувають у стані підвищеної готовності.

Обвали будівель і дахів у Пакистані трапляються регулярно; їх часто пов’язують із недостатніми стандартами безпеки та використанням неякісних будівельних матеріалів. Раніше цього місяця в Пешаварі через обвал даху школи загинули вчитель і 30 учнів.

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