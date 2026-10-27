В пакистанском городе Мултан обрушилась крыша недостроенного здания возле Северной объездной дороги. По меньшей мере один человек погиб, еще шестерых доставили в больницу, сообщает Dawn со ссылкой на спасательную службу Rescue 1122.

Спасательная операция продолжается

По данным Rescue 1122, обрушение произошло на строительной площадке возле Национального колледжа бизнес-администрирования и экономики в Мултане. В момент инцидента на объекте работали от 10 до 15 рабочих, поэтому спасатели продолжают поиски людей, которые могли оставаться под завалами.

Служба заявила, что ее бригады прибыли на место через три минуты после получения сообщения и начали поисково-спасательную операцию. В ней задействовали 10 единиц техники, в том числе пять машин скорой помощи, три спасательных мотоцикла, спасательный автомобиль и пожарную машину.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Состояние пострадавших

Представитель больницы Ништар в Мултане подтвердил, что в медицинское учреждение доставили шестерых раненых. Еще одного человека доставили в больницу мертвым.

Согласно больничным записям, трое пострадавших получили травмы головы, характер и тяжесть которых пока неизвестны. Еще трое получили легкие повреждения. Врачи и парамедики в отделении неотложной помощи находятся в состоянии повышенной готовности.

Обрушения зданий и крыш в Пакистане происходят регулярно; их часто связывают с недостаточными стандартами безопасности и использованием некачественных строительных материалов. Ранее в этом месяце в Пешаваре при обрушении крыши школы погибли учитель и 30 учеников.

Читай нас в