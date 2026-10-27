巴基斯坦木尔坦市北部绕城路附近一栋未完工建筑的屋顶发生坍塌。至少1人死亡，另有6人被送往医院，Dawn报道称，消息援引救援机构Rescue 1122。

救援行动仍在继续

据Rescue 1122称，坍塌发生在木尔坦国立工商管理与经济学院附近的一处建筑工地。事发时现场有10至15名工人作业，因此救援人员仍在搜寻可能被困在废墟下的人员。

该机构表示，其救援队在接到报告后3分钟内抵达现场，并展开搜救行动。行动共投入10辆设备车辆，包括5辆救护车、3辆救援摩托车、1辆救援车和1辆消防车。

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伤者情况

木尔坦尼什塔尔医院的一名发言人证实，6名伤者被送往该医疗机构。另有一人被送到医院时已经死亡。

根据医院记录，3名伤者头部受伤，目前伤情的性质和严重程度尚不清楚。另有3人受轻伤。急诊科的医生和护理人员处于高度戒备状态。

巴基斯坦经常发生建筑物和屋顶坍塌事故；这些事故通常与安全标准不足及使用劣质建筑材料有关。本月早些时候，白沙瓦一所学校的屋顶坍塌，造成一名教师和30名学生死亡。

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