W Izraelu przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, sędzia Noam Solberg, wydał we wtorek tymczasowe postanowienie zakazujące partii Zjednoczony Judaizm Tory (UTJ) oraz jej przedstawicielom w lokalach wyborczych przekazywania liczby wyborców w czasie rzeczywistym.

Petycja w sprawie danych o frekwencji

Jak informuje Jerusalem Post, postanowienie wydano po petycji Ruchu na rzecz Dobrego Rządzenia w Izraelu. Organizacja wyraziła obawy, że UTJ mogła naruszyć orzeczenie Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości, które zakazuje przekazywania partiom politycznym danych o frekwencji wyborczej z lokali wyborczych w czasie rzeczywistym.

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Twierdzenia wnioskodawców

W petycji powołano się na formularze uzyskane przez ruch, a także na doniesienia dziennikarza Yoeliego Brima. Według wnioskodawców członkom komisji wyborczych z UTJ rzekomo polecono oznaczać każdego wyborcę, który oddał głos, zapisywać czas głosowania oraz dzwonić spoza lokalu wyborczego, aby przekazywać frakcji Degel ha-Tora dane o liczbie wyborców.

Solberg zobowiązał UTJ do przedstawienia odpowiedzi na petycję do godz. 14:15 we wtorek. Postanowienie ma charakter tymczasowy.

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