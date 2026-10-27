В Израиле председатель Центральной избирательной комиссии, судья Ноам Сольберг, во вторник издал временное постановление, запрещающее партии «Объединенный иудаизм Торы» (UTJ) и ее представителям на избирательных участках сообщать число избирателей в реальном времени.

Петиция по поводу данных о явке

Как сообщает Jerusalem Post, постановление было вынесено после петиции Движения за качественное управление в Израиле. Организация выразила обеспокоенность тем, что UTJ могла нарушить решение Высокого суда справедливости, запрещающее передавать политическим партиям данные о явке избирателей с участков в режиме реального времени.

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Утверждения заявителей

В петиции сослались на формы, полученные движением, а также на сообщения журналиста Йоэли Брима. По утверждению заявителей, членам избирательных комиссий от UTJ якобы поручали отмечать каждого избирателя, отдавшего голос, фиксировать время голосования и звонить из-за пределов избирательного участка, чтобы передавать фракции «Дегель ха-Тора» данные о количестве избирателей.

Сольберг обязал UTJ предоставить ответ на петицию до 14:15 во вторник. Постановление носит временный характер.

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