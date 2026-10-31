В Карачи, Пакистан, мэр города Муртаза Вахаб открыл выставку Method and Madness — первую из пяти экспозиций, запланированных в рамках World Culture Festival. На выставке представлены работы 12 международных и 14 пакистанских художников.

После осмотра экспозиции Вахаб пообщался с художниками и представителями СМИ в Arts Council Karachi. Он поприветствовал участников в Карачи и выразил надежду, что им понравятся пребывание в городе и взаимодействие с другими художниками, сообщает Dawn.

Участие художников из более чем 150 стран

Посол Ирландии в Пакистане Мэри О’Нилл, посетившая открытие, назвала атмосферу мероприятия чрезвычайно захватывающей и отметила возможность увидеть художников из разных стран. Говоря о проведении культурных мероприятий во время международных конфликтов, она заявила, что такие события выходят за рамки обстоятельств.

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World Culture Festival собрал около 1 тысячи международных художников из более чем 150 стран, а также 500 пакистанских участников. Фестиваль превращает Карачи в площадку для встречи представителей разных культур.

Программа фестиваля

25-дневный World Culture Festival — Karachi 2026 должен завершиться 22 ноября. Его программа включает музыку, театр, танец, визуальное искусство, кино, мастер-классы, создание муралов вживую, занятия изобразительным искусством и интерактивные культурные дискуссии.

В рамках мероприятия будут представлены пакистанские народные традиции, каввали, современная музыка и театральные постановки наряду с международными выступлениями. Фестиваль также создает возможности для творческого обучения, сотрудничества и межкультурного взаимодействия.

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