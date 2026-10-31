W Karaczi w Pakistanie burmistrz miasta Murtaza Wahab otworzył wystawę Method and Madness — pierwszą z pięciu ekspozycji zaplanowanych w ramach World Culture Festival. Wystawa prezentuje prace 12 artystów międzynarodowych i 14 pakistańskich.

Po obejrzeniu ekspozycji Wahab rozmawiał z artystami i przedstawicielami mediów w Arts Council Karachi. Powitał uczestników w Karaczi i wyraził nadzieję, że spodoba im się pobyt w mieście oraz kontakty z innymi artystami, podaje Dawn.

Udział artystów z ponad 150 krajów

Ambasadorka Irlandii w Pakistanie Mary O’Neill, która uczestniczyła w otwarciu, określiła atmosferę wydarzenia jako niezwykle ekscytującą i zwróciła uwagę na możliwość zobaczenia artystów z różnych krajów. Mówiąc o organizowaniu wydarzeń kulturalnych w czasie międzynarodowych konfliktów, zaznaczyła, że takie wydarzenia wykraczają poza okoliczności.

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World Culture Festival zgromadził około 1 tysiąca międzynarodowych artystów z ponad 150 krajów, a także 500 pakistańskich uczestników. Festiwal przekształca Karaczi w miejsce spotkań przedstawicieli różnych kultur.

Program festiwalu

25-dniowy World Culture Festival — Karachi 2026 ma zakończyć się 22 listopada. Jego program obejmuje muzykę, teatr, taniec, sztuki wizualne, kino, warsztaty, tworzenie murali na żywo, zajęcia ze sztuk plastycznych i interaktywne dyskusje kulturalne.

W ramach wydarzenia zaprezentowane zostaną pakistańskie tradycje ludowe, kawwali, muzyka współczesna i przedstawienia teatralne obok występów międzynarodowych. Festiwal stwarza także możliwości twórczej nauki, współpracy i interakcji międzykulturowej.

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