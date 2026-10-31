在巴基斯坦卡拉奇，市长穆尔塔扎·瓦哈卜为“Method and Madness”展览揭幕。这是世界文化节计划举办的五场展览中的首场。展览展出了12位国际艺术家和14位巴基斯坦艺术家的作品。

参观展览后，瓦哈卜在卡拉奇艺术委员会与艺术家及媒体代表交流。他欢迎参与者来到卡拉奇，并表示希望他们能享受在这座城市的停留时光以及与其他艺术家的交流，Dawn报道。

来自150多个国家的艺术家参与

出席开幕式的爱尔兰驻巴基斯坦大使玛丽·奥尼尔称，该活动的氛围极具吸引力，并指出有机会看到来自不同国家的艺术家。谈及在国际冲突时期举办文化活动时，她表示，这类活动超越了具体环境。

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世界文化节汇聚了来自150多个国家的约1000名国际艺术家，以及500名巴基斯坦参与者。该节日正将卡拉奇变为不同文化代表会面的平台。

节日节目安排

为期25天的世界文化节——卡拉奇2026计划于11月22日结束。其节目包括音乐、戏剧、舞蹈、视觉艺术、电影、工作坊、现场创作壁画、美术课程以及互动文化讨论。

活动期间将呈现巴基斯坦民间传统、卡瓦利、当代音乐和戏剧演出，并与国际表演同台展示。该节日还为创意学习、合作和跨文化交流创造机会。

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