Мер Карачі Муртаза Вахаб відкрив виставку Method and Madness — Dawn

У Карачі, Пакистан, мер міста Муртаза Вахаб відкрив виставку Method and Madness — першу з п’яти експозицій, запланованих у межах World Culture Festival. Виставка представляє роботи 12 міжнародних і 14 пакистанських художників.

Після огляду експозиції Вахаб поспілкувався з митцями та представниками медіа в Arts Council Karachi. Він привітав учасників у Карачі й висловив сподівання, що їм сподобаються перебування в місті та взаємодія з іншими митцями, повідомляє Dawn.

Участь митців із понад 150 країн

Посол Ірландії в Пакистані Мері О’Нілл, яка відвідала відкриття, назвала атмосферу заходу надзвичайно захопливою та відзначила можливість побачити художників з різних країн. Говорячи про проведення культурних подій у час міжнародних конфліктів, вона зазначила, що такі заходи виходять за межі обставин.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

World Culture Festival зібрав близько 1 тисячі міжнародних митців із понад 150 країн, а також 500 пакистанських учасників. Фестиваль перетворює Карачі на майданчик для зустрічі представників різних культур.

Програма фестивалю

25-денний World Culture Festival — Karachi 2026 має завершитися 22 листопада. Його програма охоплює музику, театр, танець, візуальне мистецтво, кіно, майстер-класи, створення муралів наживо, заняття з образотворчого мистецтва та інтерактивні культурні дискусії.

У межах заходу презентують пакистанські народні традиції, каввалі, сучасну музику й театральні постановки поряд із міжнародними виступами. Фестиваль також створює можливості для творчого навчання, співпраці та міжкультурної взаємодії.

Читай нас у