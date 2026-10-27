Katar, Turcja, Pakistan i Indonezja zawarły w Dosze w Katarze sojusz obronny Badr. Der Spiegel informuje, że porozumienie podpisali przedstawiciele czterech państw.

Pakt bezpieczeństwa

Niemieckie wydanie nazywa Badr paktem bezpieczeństwa między państwami muzułmańskimi. Podpisanie odbyło się w stolicy Kataru. Na opublikowanym wraz z materiałem zdjęciu przedstawiono reprezentantów Turcji, Pakistanu, Indonezji i Kataru podczas ceremonii.

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Wywiad z ekspertką

Der Spiegel opublikował wywiad z katarską ekspertką ds. bezpieczeństwa Alanud Al Thani. Przygotowała go dziennikarka Dunya Ramadan w Kairze. W opisie materiału zaznaczono, że ekspertka wyjaśnia treść porozumienia Badr.

W opisie napisano również, że analizuje ona przyczyny, dla których wojna z Iranem może ponownie się zaostrzyć. W tytule wywiadu przytoczono ocenę dotyczącą zamkniętości strony irańskiej i amerykańskiej. Materiał jest datowany na 27 października 2026 roku.

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