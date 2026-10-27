Катар, Турция, Пакистан и Индонезия заключили в Дохе, Катар, оборонный союз Badr. О подписании соглашения представителями четырех государств сообщает Der Spiegel.

Пакт безопасности

Немецкое издание называет Badr пактом безопасности между мусульманскими государствами. Подписание состоялось в столице Катара. На опубликованной вместе с материалом фотографии изображены представители Турции, Пакистана, Индонезии и Катара во время церемонии.

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Интервью с эксперткой

Der Spiegel опубликовал интервью с катарской эксперткой по вопросам безопасности Алануд Аль Тани. Его подготовила журналистка Дунья Рамадан в Каире. В описании материала указано, что экспертка объясняет содержание соглашения Badr.

Также в описании сказано, что она рассматривает причины, по которым война с Ираном может вновь обостриться. В заголовке интервью приведена оценка закрытости иранской и американской сторон. Материал датирован 27 октября 2026 года.

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