Окружной суд Тель-Авива в Израиле признал советника по коммуникациям Ицхака (Цахи) Либера виновным в посредничестве во взяточничестве, отмывании денег и содействии в подготовке ложных бухгалтерских записей. Суд установил, что Либер получил почти 94 тысячи шекелей от бизнесмена Мики Ганора, предназначенных для бывшего главы аппарата премьер-министра Биньямина Нетаньяху Давида Шарана, сообщает Jerusalem Post.

Платежи через компании

Приговор касается одного из эпизодов дела №3000 — коррупционного дела о закупках Израилем подводных лодок и военно-морских судов у немецкого судостроителя ThyssenKrupp. Ганор представлял компанию в Израиле, а Шаран занимал высокие должности в канцелярии премьер-министра.

Суд рассмотрел два перевода от компании Ганора: 35,4 тысячи шекелей, перечисленные в ноябре 2014 года компании Либера, и 58,5 тысячи шекелей, переведенные в августе 2016 года компании его делового партнера. Согласно выводу судьи Шмуэля Меламеда, компании и фальшивые счета-фактуры использовались для сокрытия назначения платежей и финансовой связи между Ганором и Шараном, а также для учета выплат как деловых расходов.

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Версию защиты отклонили

Либер, близкий друг Шарана, отрицал неправомерные действия и заявлял, что деньги были оплатой реальных услуг по коммуникационному и стратегическому консультированию. Защита настаивала, что Либер не передавал деньги Шарану. Суд отклонил эту версию, сославшись на объяснения Либера во время допросов, заявления Ганора следователям, платежные записи, данные коммуникаций и другие материалы.

Согласно приговору, Либер во время допроса рассказал, что получал деньги и передавал их Шарану наличными, а также передавал между Ганором и Шараном информацию и запросы относительно подводных лодок. Позже Либер и Ганор отозвали свои инкриминирующие объяснения. Судья, однако, пришел к выводу, что предыдущие заявления подтверждаются платежными документами, перечнем консультантов Ганора, рабочими заметками и данными коммуникаций. Он также признал полицейские признания Либера добровольными и надежными.

Обвинение просило отдельно квалифицировать каждый платеж, однако суд расценил операции как единую продолжающуюся преступную деятельность. Либера признали виновным по одному пункту обвинения по каждому из трех правонарушений. Производство в отношении Ганора, Шарана и других фигурантов основного дела продолжается.

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